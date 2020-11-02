Активность телефонных мошенников выросла в четыре раза

В первом полугодии 2020 года по инициативе Банка России в стране было заблокировано более 9,7 тысяч номеров телефонов, использовавшихся мошенниками для обмана граждан.

Это в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Об этом говорится в опубликованном финансовым регулятором "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".

По словам Вадима Уварова, директора департамента информационной безопасности ЦБ, за период коронавирусной самоизоляции банками было зафиксировано более 360 тысяч операций со счетами граждан, совершенных без их согласия, на общую сумму примерно 4 млрд руб.

"Банки вернули клиентам около 485 млн руб. похищенных средств", — сообщил Уваров.

Гражданам пора начинать становиться бдительными

Артём Сычёв, первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ, рассказал, что в 2020 году число звонков так называемых обзвонщиков увеличилось на 200%:

"Средний чек хищений в результате обзвонов составляет порядка 10 тысяч рублей".

И хотя, по его словам, правоохранители научились раскрывать такие дела,

"без повышения финансовой и киберграмотности населения невозможно остановить поток преступлений, основанных на социальной инженерии".

Читайте также:

Банда телефонных аферистов задержана в Подмосковье

Гарик Харламов довел до истерики телефонных аферистов

Эксперт перечислил плюсы кнопочных телефонов