Сноуден захотел стать гражданином России

Эдвард Сноуден объявил о своем решении подать заявление на получение российского гражданства.

Своё решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы его сын разделил его судьбу, живя отдельно от семьи и не имея возможности позвонить домой.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет никакого желания разлучаться с нашим сыном, -написал экс-сотрудник ЦРУ и АНБ в Twitter. — Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное американско-российское гражданство.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

"Линдси и я останемся американцами, воспитывая нашего сына со всеми ценностями Америки, которую мы любим—включая свободу высказывать свое мнение, - добавил Сноуден. - Самое большое наше желание - чтобы там, где живет наш сын, он чувствовал себя как дома. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья могла воссоединиться».

Заявление это было сделано через несколько дней после того, как Эдвард Сноуден и его жена Линдси сообщили, что ожидают своего первого ребенка, который получит российское гражданство при рождении.

Напомним, Сноуден живет в России с 2013 года. В США 37-летнему разоблачителю грозит до 30 лет тюрьмы в случае признания его виновным, но его экстрадиция маловероятна в ближайшее время.

Сноуден неоднократно заявлял о своем желании вернуться в Соединенные Штаты, если его помилуют, или если, по крайней мере, будет хоть какой-то шанс получить справедливый суд. Президент Трамп, который когда-то назвал разоблачителя “предателем”, похоже, смягчил свою позицию в последнее время.