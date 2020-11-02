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Сноуден захотел стать гражданином России

Эдвард Сноуден объявил о своем решении подать заявление на получение российского гражданства.

Сноуден захотел стать гражданином России

Своё решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы его сын разделил его судьбу, живя отдельно от семьи и не имея возможности позвонить домой.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет никакого желания разлучаться с нашим сыном, -написал экс-сотрудник ЦРУ и АНБ в Twitter. — Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное американско-российское гражданство.

"Линдси и я останемся американцами, воспитывая нашего сына со всеми ценностями Америки, которую мы любим—включая свободу высказывать свое мнение, - добавил Сноуден. - Самое большое наше желание - чтобы там, где живет наш сын, он чувствовал себя как дома. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья могла воссоединиться».

Заявление это было сделано через несколько дней после того, как Эдвард Сноуден и его жена Линдси сообщили, что ожидают своего первого ребенка, который получит российское гражданство при рождении.

Напомним, Сноуден живет в России с 2013 года. В США 37-летнему разоблачителю грозит до 30 лет тюрьмы в случае признания его виновным, но его экстрадиция маловероятна в ближайшее время.

Сноуден неоднократно заявлял о своем желании вернуться в Соединенные Штаты, если его помилуют, или если, по крайней мере, будет хоть какой-то шанс получить справедливый суд. Президент Трамп, который когда-то назвал разоблачителя “предателем”, похоже, смягчил свою позицию в последнее время.

 

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