Эдвард Сноуден объявил о своем решении подать заявление на получение российского гражданства.

Своё решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы его сын разделил его судьбу, живя отдельно от семьи и не имея возможности позвонить домой.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e