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Светлана Светличная может стать жертвой мошенников

Одна из самых обольстительных актрис советского кино встречает старость в гордом одиночестве.

Светлана Светличная может стать жертвой мошенников

80-летняя актриса не ладит с родственниками. Конфликт с близкими перерос в имущественную плоскость. Светличная ни за что не желает переписывать недвижимость на родных.

Это обстоятельство, по мнению знакомых актрисы, делает её лёгкой добычей аферистов.

Со Светличной уже произошёл неприятный инцидент, когда приехавшая на съёмки бригада телевизионщиков не подумала о безопасности актрисы. Перед интервью на Светличную упал чугунный столб. Заслуженная артистка получила сотрясение мозга.

Случай пожилая актриса восприняла, как покушение на её жизнь.

Коллега Светличной, актриса Алёна Кравец, предлагала звезде "Бриллиантовой руки" перебраться к ней, но Светлана Афанасьевна предпочитает жить независимо.

Беспокойство о судьбе актрисы нарастает в связи со всем известной историей, когда вдова Алексея Баталова лишилась денег и недвижимости благодаря участию "доброжелателей".

Ранее "Правда. Ру" писала, что вдова и дочь Алексея Баталова пожаловались, что их сделали бомжами и нищими.

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