Писатель-сатирик Анатолий Трушкин стал жертвой COVID-19 летом этого года.
Вдова юмориста рассказала, что находится в бедственном положении, так как незадолго до кончины супруг вложил деньги в какой-то бизнес-проект, но организация прогорела.
Анатолий Алексеевич заподозрил фирму в мошенничестве и даже подал заявление в полицию, однако результатов расследования не дождался.
Расходы на похороны и поминки писателя взял на себя друг Трушкина Никас Сафронов. Художник также пытается помочь вдове, выкупив у неё нераспроданный тираж книги Анатолия Алексеевича.
Знаменитый живописец также загорелся идеей поставить сатирику памятник.
Он сам разработал несколько эскизов будущему монументу, однако готов принимать в своём Instagram-аккаунте идеи того, как может выглядеть монумент, призванный увековечить память талантливому писателю.
"Я думаю, что памятник Трушкину должен быть с юмором, не печальный. Быть может, задумчивый Гамлет или же сатир", — объясняет Сафронов.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.