Никас Сафронов хочет установить Анатолию Трушкину памятник

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин стал жертвой COVID-19 летом этого года.

Вдова юмориста рассказала, что находится в бедственном положении, так как незадолго до кончины супруг вложил деньги в какой-то бизнес-проект, но организация прогорела.

Анатолий Алексеевич заподозрил фирму в мошенничестве и даже подал заявление в полицию, однако результатов расследования не дождался.

Расходы на похороны и поминки писателя взял на себя друг Трушкина Никас Сафронов. Художник также пытается помочь вдове, выкупив у неё нераспроданный тираж книги Анатолия Алексеевича.

Знаменитый живописец также загорелся идеей поставить сатирику памятник.

Он сам разработал несколько эскизов будущему монументу, однако готов принимать в своём Instagram-аккаунте идеи того, как может выглядеть монумент, призванный увековечить память талантливому писателю.