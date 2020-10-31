Сын Сильвио Берлускони женился на своей университетской возлюбленной

Избранницей отпрыска бывшего премьер-министра Италии стала руководитель коммуникационного агентства Федерика Фумагалли.

С ней Луиджи Берлускони познакомился ещё во время учёбы в университете. Вместе пара уже девять лет.

Федерика руководит агентством, которое занимается организацией мероприятий. Чем занимается сам новоиспечённый супруг — неизвестно.

Предложение руки и сердца сын премьер-министра Италии сделал невесте ещё прошлым летом, однако из-за эпидемии Covid-19 свадебное торжество отложили на осень.

Сама свадьба прошла скромно с соблюдением масочного режима.