Избранницей отпрыска бывшего премьер-министра Италии стала руководитель коммуникационного агентства Федерика Фумагалли.
С ней Луиджи Берлускони познакомился ещё во время учёбы в университете. Вместе пара уже девять лет.
Федерика руководит агентством, которое занимается организацией мероприятий. Чем занимается сам новоиспечённый супруг — неизвестно.
Предложение руки и сердца сын премьер-министра Италии сделал невесте ещё прошлым летом, однако из-за эпидемии Covid-19 свадебное торжество отложили на осень.
Сама свадьба прошла скромно с соблюдением масочного режима.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?