Писатель Дмитрий Быков второй раз стал отцом

52-летний писатель, публицист и литературный критик поделился фото в Instagram, где он запечатлён со своей молодой супругой Екатериной Кевхишвили в родильной палате.

Писатель лаконично сообщает подписчикам радостную новость.

"Сегодня у нас родился сын!” — написал Дмитрий Львович.

От предыдущего брака с журналисткой Ириной Лукьяновой у Быкова есть взрослый сын Андрей. Он также воспитывал как родную дочь Лукьяновой Евгению.

Супруга Дмитрия Львовича значительно его моложе. Екатерине Кевхишвили, которая родила первенца, чуть больше двадцати лет. В прошлом Екатерина была студенткой писателя.

Известному исследователю русской и зарубежной литературы до последнего удавалось держать в тайне скорое отцовство. Весть о рождении ребёнка стала для общественности полной неожиданностью.

Поклонники писателя поздравили его с рождением сына.