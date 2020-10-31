52-летний писатель, публицист и литературный критик поделился фото в Instagram, где он запечатлён со своей молодой супругой Екатериной Кевхишвили в родильной палате.
Писатель лаконично сообщает подписчикам радостную новость.
"Сегодня у нас родился сын!” — написал Дмитрий Львович.
От предыдущего брака с журналисткой Ириной Лукьяновой у Быкова есть взрослый сын Андрей. Он также воспитывал как родную дочь Лукьяновой Евгению.
Супруга Дмитрия Львовича значительно его моложе. Екатерине Кевхишвили, которая родила первенца, чуть больше двадцати лет. В прошлом Екатерина была студенткой писателя.
Известному исследователю русской и зарубежной литературы до последнего удавалось держать в тайне скорое отцовство. Весть о рождении ребёнка стала для общественности полной неожиданностью.
Поклонники писателя поздравили его с рождением сына.
"Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке! Счастья и благополучия Вашей семье!", — пишут подписчики Дмитрия Львовича.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?