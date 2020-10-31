Дочь Легкоступовой не верит ни единому слову отчима

Супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" в своих показаниях подробно объяснил, что произошло в тот трагический день.

Вдовец Юрий Фирсов рассказал, что они с женой отмечали медовый месяц с выпивкой. По его словам, Валентина Легкоступова оступилась в ванной и ударилась головой.

Так как супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, то не придали значения травме.

Дочь певицы, обеспокоенная тем, что мать не отвечает на звонки, примчалась домой. Она поддалась на уговоры отчима и отправила мать в наркологическую клинику, тогда как Валентине требовалась профильная медицинская помощь в связи с черепно-мозговой травмой.

Когда же Легкоступову всё же направили в профильную клинику, было уже поздно.

Дочь певицы Анетта Бриль обращает внимание на то, что в квартире матери не было ванной. Была лишь маленькая душевая кабина, в которой невозможно было получить столь серьёзную травму. Указывает Анетта и на повсеместные следы крови в квартире матери.

Она уверена, что Фирсов запугивал и избивал певицу, которая боялась признаться, что подвергается домашнему насилию.