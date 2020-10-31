Супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" в своих показаниях подробно объяснил, что произошло в тот трагический день.
Вдовец Юрий Фирсов рассказал, что они с женой отмечали медовый месяц с выпивкой. По его словам, Валентина Легкоступова оступилась в ванной и ударилась головой.
Так как супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, то не придали значения травме.
Дочь певицы, обеспокоенная тем, что мать не отвечает на звонки, примчалась домой. Она поддалась на уговоры отчима и отправила мать в наркологическую клинику, тогда как Валентине требовалась профильная медицинская помощь в связи с черепно-мозговой травмой.
Когда же Легкоступову всё же направили в профильную клинику, было уже поздно.
Дочь певицы Анетта Бриль обращает внимание на то, что в квартире матери не было ванной. Была лишь маленькая душевая кабина, в которой невозможно было получить столь серьёзную травму. Указывает Анетта и на повсеместные следы крови в квартире матери.
Она уверена, что Фирсов запугивал и избивал певицу, которая боялась признаться, что подвергается домашнему насилию.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?