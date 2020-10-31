Писатель объяснил, кого на Руси называли "девками"

У большинства россиян слово "девка" вызывает негативный подтекст, однако в старину оно не имело никакого отрицательного характера.

Об этом рассказал писатель Омар Гаряев. По его словам, так называли незамужних крепостных крестьянских девушек, которые достигли периода полового созревания.

Филолог Валерий Ефремов добавил, что в дальнейшем слово "девка" сузило своё лексическое значение и его начали применять в отношении девушек мещанского и деревенского происхождения.