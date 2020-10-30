Половина россиян заявила о бедности в пандемию

В период пандемии коронавируса половина россиян, опрошенных ОНФ, почувствовала на себе существенное ухудшение материального положения. Две трети участников опроса заявили о том, что их самочувствие в пандемию не ухудшилось.

Опрос семи тысяч совершеннолетних россиян провёл Общероссийский народный фронт (ОНФ).

"Половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. У 66 процентов физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось", — говорится в результатах опроса.

Четверть опрошенных россиян заявила о том, что столкнулась с трудностями при получении материальных пособий.