В выходные в центральной России пройдут дожди

В предстоящие выходные почти во всех регионах Центрального федерального округа будут выпадать осадки различной интенсивности. В Нечерноземье будет холоднее, чем в Черноземье.

"Дожди различной интенсивности пройдут во Владимирской, Костромской, Смоленской и Тверской областях. В Ивановской и Ярославской областях — переменная облачность. Температура воздуха в этих регионах в дневные часы составит около плюс 5-7 градусов, ночами — от нуля до плюс 4 градусов", — отметили синоптики.

В Черноземье погода будет теплее в среднем на четыре градуса.