В предстоящие выходные почти во всех регионах Центрального федерального округа будут выпадать осадки различной интенсивности. В Нечерноземье будет холоднее, чем в Черноземье.
"Дожди различной интенсивности пройдут во Владимирской, Костромской, Смоленской и Тверской областях. В Ивановской и Ярославской областях — переменная облачность. Температура воздуха в этих регионах в дневные часы составит около плюс 5-7 градусов, ночами — от нуля до плюс 4 градусов", — отметили синоптики.
В Черноземье погода будет теплее в среднем на четыре градуса.
"Наиболее тёплая погода в регионе — плюс 9-11 градусов — ожидается 31 октября и 1 ноября в Белгородской, Курской, Рязанской и Тамбовской областях, где также пройдут дожди. Около плюс 7-8 градусов и осадки прогнозируются в Брянской, Липецкой, Орловской, Тульской, Калужской областях. В Воронежской — до плюс 14 градусов", — сообщили в Росгидромете.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.