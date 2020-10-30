АТОР: В районе землетрясения в Измире не менее ста российских туристов

В турецкой провинции Измир при стихии пострадали около двухсот человек, шестеро погибли. По данным АТОР, в регионе находится не менее 100 туристов из России.

Сегодня днём на западном побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Больше всего пострадала провинция Измир. По последним данным, 257 человек получили различные травмы, около 70 извлекли из-под завалов.

Среди россиян в Измире есть организованные туристы и самостоятельные.

"В турецкой провинции Измир находятся не менее ста российских туристов. Речь идёт о путешественниках, которые приехали самостоятельно, и тех, кто купил пакетные туры", — ответила на вопрос СМИ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Есть ли среди погибших и пострадавших россияне, пока не известно.