Продажи туров с кешбэком превысили миллиард рублей

Объём продаж туристических путёвок по России по программе кешбэка превысил один миллиард рублей. Преимущественно покупаются турпоездки по стране в новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что отечественные туроператоры запускают авиачартеры по северным и сибирским регионам на время новогодних праздников.

"Общий объём бронирования в рамках второго этапа туристического кешбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию", — сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она призвала россиян соблюдать в поездках все рекомендации Роспотребнадзора.