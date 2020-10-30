Объём продаж туристических путёвок по России по программе кешбэка превысил один миллиард рублей. Преимущественно покупаются турпоездки по стране в новогодние каникулы.
Ранее сообщалось, что отечественные туроператоры запускают авиачартеры по северным и сибирским регионам на время новогодних праздников.
"Общий объём бронирования в рамках второго этапа туристического кешбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию", — сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она призвала россиян соблюдать в поездках все рекомендации Роспотребнадзора.
"Для нас и для всей отрасли безопасные путешествия — это приоритет № 1. Именно поэтому все протоколы безопасности, все рекомендации, которые мы с Роспотребнадзором разработали к летнему сезону, продолжают действовать и в осенне-зимний период. Специально с учётом ситуации мы вместе с отраслью сформировали много разных предложений отдыха на природе, оздоровительных, активных туров вдали от большого скопления людей", — сказала Догузова.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.