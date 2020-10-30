Восстановить историческую справедливость и назвать одну из столичных улиц именем героя Первой мировой войны, коренного москвича, русского генерала Николая Юденича призвал лидер элдэпээровцев.
Соответствующее обращение Жириновский адресовал Собянину.
"Партия ЛДПР предлагает увековечить имя генерала Николая Юденича в названии одной из улиц города Москвы. Этот жест станет актом восстановления подлинной исторической справедливости и данью герою России", — говорится в письме лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое он опубликовал в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Юденич противостоял госперевороту в России.
"В истории России есть много преданно защищавших родину героев, которые были незаслуженно забыты, один из них — генерал русской армии, коренной москвич Николай Юденич. Он прославился военными заслугами во время Первой мировой войны, в годы Гражданской войны возглавлял силы, которые противостояли государственному перевороту", — пояснил Жириновский в обращении, которое адресовано мэру Москвы Сергею Собянину.
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