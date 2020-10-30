Дочь умершего в больнице в Великих Луках пациента письменно обратилась в администрацию губернатора Псковской области с просьбой разобраться "в беспределе".

Письмо Татьяны Зверевой, чей отец умер в больнице, опубликовали на портале главы региона Михаила Ведерникова.

"У меня отец умер 18-го октября в Великолукской "инфекционке". А мы, его семья, только сегодня об этом узнали. И то случайно, брату сообщили о том, что у него коронавирус, и он выпросил у врача инфекционной больницы номер, по которому можно было узнать о состоянии отца. А отец уже 10 дней в морге лежит, и все это время врачи говорили нам, что его состояние стабильное", — говорится в обращении дочери умершего Татьяны Зверевой.