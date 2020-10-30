Дочь умершего в больнице в Великих Луках пациента письменно обратилась в администрацию губернатора Псковской области с просьбой разобраться "в беспределе".
Письмо Татьяны Зверевой, чей отец умер в больнице, опубликовали на портале главы региона Михаила Ведерникова.
"У меня отец умер 18-го октября в Великолукской "инфекционке". А мы, его семья, только сегодня об этом узнали. И то случайно, брату сообщили о том, что у него коронавирус, и он выпросил у врача инфекционной больницы номер, по которому можно было узнать о состоянии отца. А отец уже 10 дней в морге лежит, и все это время врачи говорили нам, что его состояние стабильное", — говорится в обращении дочери умершего Татьяны Зверевой.
В ситуацию вмешался глава Минздрава России и поручил провести проверку.
"По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор проверит Великолукскую инфекционную больницу, сотрудники которой десять дней скрывали смерть пациента c коронавирусом от родственников", — говорится в сообщении территориально о управление Росздравнадзора по Псковской области.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.