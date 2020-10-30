Из-за спроса увеличили новогодние авиарейсы из Москвы на Занзибар

Дополнительные рейсы из российской столицы на танзанийский остров Занзибар запланировала авиакомпания Utair в декабре и январе. Авиакомпания Utair откроет регулярный рейс из Москвы на Занзибар с 27 ноября.

Utair — четвёртая компания среди российских авиаперевозчиков по объёму перелётов.

"Авиакомпания Utair ввела дополнительные рейсы из Москвы в Танзанию в новогодние праздники, поскольку видит высокий спрос на данное направление и ожидает дефицит билетов", — заявил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Это единственная российская авиакомпания, которая станет выполнять регулярные рейсы в Танзанию.