Дополнительные рейсы из российской столицы на танзанийский остров Занзибар запланировала авиакомпания Utair в декабре и январе. Авиакомпания Utair откроет регулярный рейс из Москвы на Занзибар с 27 ноября.
Utair — четвёртая компания среди российских авиаперевозчиков по объёму перелётов.
"Авиакомпания Utair ввела дополнительные рейсы из Москвы в Танзанию в новогодние праздники, поскольку видит высокий спрос на данное направление и ожидает дефицит билетов", — заявил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.
Это единственная российская авиакомпания, которая станет выполнять регулярные рейсы в Танзанию.
"Спрос на рейсы в Танзанию превысил наши прогнозы. Ожидаем дефицит билетов на новогодние праздники, поэтому ввели дополнительные рейсы: из Москвы 26 декабря и 5 января, из Занзибара — 27 декабря и 6 января", — уточнил Пермяков.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.