Олег Павлов: "Нет смысла закупать продукты впрок"

Многие россияне снова закупают продукты впрок.

Специалисты агентства ResearchMe совместно с агрегатором объявлений "Юла" провели опрос, который показал, что около 20% респондентов закупают товары первой необходимости, 12% покупают также товары из других категорий. Люди боятся, что непродовольственные магазины закроют.

Но не стоит опасаться дефицита товаров, заявил в интервью "Радио 1" руководитель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"Ситуация достаточно стабильная. Есть отдельные проявления, отголоски той паники, которая наблюдалась в начале весны. И весь опыт, который был весной, убедил нас, что несмотря на ажиотажный спрос, несмотря на какое-то эпизодическое отсутствие товаров, ретейл абсолютно справился с тем повышенным наплывом. Соответственно, всё, что сейчас происходит, — только жалкая копия того, что происходило весной, и никакого дефицита ждать не стоит", — пояснил он.

Павлов добавил, что в настоящее время розница справляется, поэтому нет смысла тратить деньги, чтобы закупить продукты впрок.