Глава российского СПЧ полагает, что оправданы московские штрафы за нарушение масочного режима в размере от 4000 до 5000 рублей. Фадеев также сказал, что в других странах штрафы доходят до десятков тысяч долларов, не уточнив, за что именно.
Штраф за нарушение масочного режима для москвичей составляет 4000 рублей. За подобное нарушение в столичном общественном транспорте штрафуют на 5000 рублей.
"Каждая страна выбирает себе свои размеры штрафов, есть страны, где уже до десятков тысяч долларов дошли штрафы. Конечно, если штраф будет 100 рублей, никто не будет обращать на это внимание", — сказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, отвечая на вопрос СМИ, оправдано ли введение таких штрафов за нарушение масочного режима.
"Штраф должен быть не такой, чтобы подрывать семейный бюджет, но чтобы всё-таки было неприятно его платить", — уточнил Фадеев.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.