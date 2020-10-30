В СПЧ считают оправданным размер штрафов за нарушение масочного режима

Глава российского СПЧ полагает, что оправданы московские штрафы за нарушение масочного режима в размере от 4000 до 5000 рублей. Фадеев также сказал, что в других странах штрафы доходят до десятков тысяч долларов, не уточнив, за что именно.

Штраф за нарушение масочного режима для москвичей составляет 4000 рублей. За подобное нарушение в столичном общественном транспорте штрафуют на 5000 рублей.