Российский фонд мира призвал отменить Хэллоуин

Пиром во время чумы назвали попытки предпринимателей заработать во время пандемии на праздновании Хэллоуина. Истинный смысл праздника забыт, а отмечаться он будет и в бюджетных учреждениях РФ.

Такой праздник почтения усопших не характерен ни для одной традиционной религии в России, уверены в Фонде мира.

"Этот так называемый праздник абсолютно противоречит нашим культурным ценностям и смыслам. К сожалению, в 90-е годы его стали активно праздновать именно в школах, в учебных заведениях. Первоначальную суть праздника утратили и в тех странах, где он традиционен. Вместо почитания дня памяти предков — этот день выливается в буйные дискотеки, сумасшедшие костюмы, пьянство и шум на улицах", — сказала глава Российского фонд мира Елена Сутормина.

Она заявила, что в российских городах России этот сомнительный праздник будут проводить даже в бюджетных учреждениях: музеях, парках и культурных центрах.