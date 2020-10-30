Пиром во время чумы назвали попытки предпринимателей заработать во время пандемии на праздновании Хэллоуина. Истинный смысл праздника забыт, а отмечаться он будет и в бюджетных учреждениях РФ.
Такой праздник почтения усопших не характерен ни для одной традиционной религии в России, уверены в Фонде мира.
"Этот так называемый праздник абсолютно противоречит нашим культурным ценностям и смыслам. К сожалению, в 90-е годы его стали активно праздновать именно в школах, в учебных заведениях. Первоначальную суть праздника утратили и в тех странах, где он традиционен. Вместо почитания дня памяти предков — этот день выливается в буйные дискотеки, сумасшедшие костюмы, пьянство и шум на улицах", — сказала глава Российского фонд мира Елена Сутормина.
Она заявила, что в российских городах России этот сомнительный праздник будут проводить даже в бюджетных учреждениях: музеях, парках и культурных центрах.
"И в этот тяжелый момент по эпидемиологической ситуации некоторые бизнесмены наживаются на том, что активно пропагандируют и продают костюмы в виде коронавируса к Хэллоуину. Это что называется пир во время чумы", — сказала Сутормина.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.