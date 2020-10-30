Писатель и публицист Дмитрий Быков посвятил лекцию поэту Михаилу Яснову, который 30 октября ушёл из жизни в возрасте 74 лет.
Кончина лауреата премии имени Маршака за лучшие детские стихи, по словам супруги, была тихой и мирной.
"Четко и красиво, коротко, без лишних слов, раз и нету", — написала супруга поэта в Facebook о смерти мужа.
"И встанут по кругу в привычном кругу, клыкастые морды задрав. Печально не то, что помрешь и ку-ку, а то что помрешь и гав-гав", — такие строки написал поэт о смерти.
Дмитрий Быков отметил, что ничего плохого о поэте сказать никто не может, так как он был прекрасным человеком.
"Яснов был один из немногих почти святых, кого я знал. Его стихи не так-то просты, но почему-то они запоминаются. Не только детские, но и взрослые. Потому они запоминаются, что за ними стоят точно названные эмоции", — отметил Дмитрий Львович в передаче "Один" на "Эхо Москвы".
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