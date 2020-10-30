Писатель и публицист Дмитрий Быков посвятил лекцию поэту Михаилу Яснову, который 30 октября ушёл из жизни в возрасте 74 лет.

Кончина лауреата премии имени Маршака за лучшие детские стихи, по словам супруги, была тихой и мирной.

"Четко и красиво, коротко, без лишних слов, раз и нету", — написала супруга поэта в Facebook о смерти мужа.

"И встанут по кругу в привычном кругу, клыкастые морды задрав. Печально не то, что помрешь и ку-ку, а то что помрешь и гав-гав", — такие строки написал поэт о смерти.