Песков не стал отрицать, что богатые регионы РФ переманивают врачей

Пресс-секретарь Путина в очередной раз поблагодарил борющихся с коронавирусной инфекцией врачей, и заверил, что власти делают всё возможное для того, чтобы облегчить их труд.

В то же время Песков не стал опровергать сообщения СМИ, в которых говорится, что богатые регионы страны под разными предлогами стараются перетянуть к себе этих врачей.

"Нехватка врачей в настоящее время ощущается повсюду. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить им спасибо за это", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом.

По словам Пескова, регионы получили отдельные деньги, чтобы повысить зарплаты медикам.