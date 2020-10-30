Пресс-секретарь Путина в очередной раз поблагодарил борющихся с коронавирусной инфекцией врачей, и заверил, что власти делают всё возможное для того, чтобы облегчить их труд.
В то же время Песков не стал опровергать сообщения СМИ, в которых говорится, что богатые регионы страны под разными предлогами стараются перетянуть к себе этих врачей.
"Нехватка врачей в настоящее время ощущается повсюду. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить им спасибо за это", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом.
По словам Пескова, регионы получили отдельные деньги, чтобы повысить зарплаты медикам.
"Безусловно, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности в зависимости от возможностей. Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с "ковидом" и, соответственно, они имеют возможность их использовать", — добавил пресс-секретарь главы государства.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.