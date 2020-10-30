Успевающим студентам-платникам могут сделать скидку на обучение

Совещательный орган при образовательном ведомстве рекомендовал Минобрнауки возвратить социальные стипендии детям-сиротам на бюджетном обучении, а также делать скидку отличникам из числа студентов-платников.

Доплаты за обучение и на покупку оргтехники предлагается сделать для студентов из малообеспеченных семей.

"Введение скидок на платное обучение для успешных студентов с учетом социального происхождения", — говорится в докладе, представленном на заседании общественного совета при Минобрнауки РФ.

В докладе предлагается ввести повышенные стипендии студентам из малообеспеченных семей.