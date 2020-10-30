Совещательный орган при образовательном ведомстве рекомендовал Минобрнауки возвратить социальные стипендии детям-сиротам на бюджетном обучении, а также делать скидку отличникам из числа студентов-платников.
Доплаты за обучение и на покупку оргтехники предлагается сделать для студентов из малообеспеченных семей.
"Введение скидок на платное обучение для успешных студентов с учетом социального происхождения", — говорится в докладе, представленном на заседании общественного совета при Минобрнауки РФ.
В докладе предлагается ввести повышенные стипендии студентам из малообеспеченных семей.
"Для преодоления неравенства в доступе к качественному образованию предлагается ввести повышенные социальные стипендии для студентов, лишённых поддержки семьи, адресной поддержки студентов из семей с низкими доходами за счёт расширения вузовских фондов. Предлагается выделение адресных субсидий на приобретение средств цифрового обучения для студентов из малообеспеченных семей, передача во временное пользование информационной инфраструктуры вуза нуждающимся студентам", — отмечается в докладе.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.