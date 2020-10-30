Прораб пожаловался Слуцкому, строящему стадион, на "нано-трактор"

Строитель позвонил Леониду Слуцкому и предъявил ему претензии по поводу строительной техники. Футбольный тренер сейчас курирует строительство стадиона "Бомбонера" в Волгограде. Планируется, что спортивный стадион станет площадкой для тренировки молодых перспективных футболистов.

Сам Слуцкий собирается вложить в проект свои личные средства в размере 60 миллионов рублей.

Процесс строительства не проходит гладко. В Сеть попали кадры, на которых строитель звонит тренеру с претензиями по поводу размера предоставленной техники.

Коллеги строителя засняли довольно смелый разговор со Слуцким по телефону.

"Леонид Викторович, вы что такой маленький трактор прислали? Это S-ка, а нам нужна XL-ка. Мы с таким трактором десять лет будем строить", — заявил специалист.

Как отреагировал на претензии строителя со специфичным чувством юмора Слуцкий, — неизвестно.