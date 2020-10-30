Строитель позвонил Леониду Слуцкому и предъявил ему претензии по поводу строительной техники. Футбольный тренер сейчас курирует строительство стадиона "Бомбонера" в Волгограде. Планируется, что спортивный стадион станет площадкой для тренировки молодых перспективных футболистов.
Сам Слуцкий собирается вложить в проект свои личные средства в размере 60 миллионов рублей.
Процесс строительства не проходит гладко. В Сеть попали кадры, на которых строитель звонит тренеру с претензиями по поводу размера предоставленной техники.
Коллеги строителя засняли довольно смелый разговор со Слуцким по телефону.
"Леонид Викторович, вы что такой маленький трактор прислали? Это S-ка, а нам нужна XL-ка. Мы с таким трактором десять лет будем строить", — заявил специалист.
Как отреагировал на претензии строителя со специфичным чувством юмора Слуцкий, — неизвестно.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.