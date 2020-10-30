Сергей Миронов призвал власти поднять МРОТ до 25-30 тысяч рублей

Зарплаты среднего класса в России составляют 50-60 тысяч рублей, соответственно, минимальный размер оплаты труда в стране должен быть 25-30 тысяч рублей, считает лидер "справедливороссов".

Повышенные "минималки" поднимут вдвое спрос в стране и приведут к экономическому росту.

"В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50-60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост", — заявил Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов.

Он раскритиковал Минтруд за новую методику расчёта минимального прожиточного уровня.