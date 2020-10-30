Зарплаты среднего класса в России составляют 50-60 тысяч рублей, соответственно, минимальный размер оплаты труда в стране должен быть 25-30 тысяч рублей, считает лидер "справедливороссов".
Повышенные "минималки" поднимут вдвое спрос в стране и приведут к экономическому росту.
"В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50-60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост", — заявил Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов.
Он раскритиковал Минтруд за новую методику расчёта минимального прожиточного уровня.
"Половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, которую предлагает Минтруд, законсервирует этот чудовищный уровень бедности еще на пять лет", — пояснил лидер "СР", уточнив, что предложение Минтруда сводится к тому, чтобы зафиксировать МРОТ на уровне 42% от медианной зарплаты на пять лет.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.