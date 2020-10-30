Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил на рассмотрение в Кабмин законопроект, позволяющий увеличивать пенсии чаще одного раза в год в соответствии с обновлённым основным законом страны.
В правительстве ему ответили, что его предложение нарушает Бюджетный кодекс РФ.
"Мой законопроект предоставляет возможность для повторной индексации страховых пенсий, фиксированных выплат к ним, а также социальных пенсий в соответствии с обновленной редакцией Конституции. В статье 75 основного закона говорится, что в РФ осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год", — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он считает, что у него есть полные основания для внесения проекта на рассмотрение в Думу, несмотря на отрицательное заключение Кабмина.
"У нас пенсионное законодательство подразумевает возможность индексировать страховые пенсии только один раз в год — 1 января. Социальные пенсии только один раз в год — 1 апреля. Получается, что у нас пенсионное законодательство не соответствует норме Конституции. И в том случае, если будет принято решение проиндексировать второй раз, то по пенсионному закону это сделать невозможно", — сказал Нилов.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.