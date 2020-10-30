В магазинах опять ажиотаж: россияне готовятся к карантину

Примерно треть россиян из-за опасений перед новыми карантинными ограничениями начали интенсивно ходить за покупками. Причём впрок приобретаются не только товары первой необходимости.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные исследования, проведённого агрегатором интернет-объявлений "Юла" и агентства ResearchMe в форме онлайн-опроса жителей городов-миллионников, в котором приняли участие 1611 человек.

Как отмечают авторы исследования, ажиотаж в магазинах начался сразу после того, как в регионах стали вводиться коронавирусные ограничения.

51% людей перестали ездить в супермаркеты, отдавая предпочтение магазинам у дома,

40% опрошенных сказали, что "включили режим вынужденной экономии" и покупают только самое необходимое,

Каждый 10-й респондент планирует чаще покупать товары в интернете.

Кстати, президент Путин говорит, что нового карантина в России вводить не планируется. Об этом подробнее - здесь.