Кабмин отверг законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста

Несмотря на то что в пандемию теряют работу не только предпенсионеры, но и молодые, в правительстве РФ не поддержали законопроект думского коммуниста, предложившего снизить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин.

Депутат предлагал вернуться к старой схеме, когда женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект. В финансово-экономическом обосновании к документу нет необходимых расчётов и аргументации изменений. Документ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", — говорится в отзыве Кабмина, одобренном на заседании правительственной комиссии.

Коммунист предлагал вернуться к советской системе пенсионного обеспечения.