Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

Защитника потерпевшей стороны по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года.

Решение по Добровинскому принял Совет адвокатской палаты Москвы.

"Александр Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", — сообщили ТАСС в пресс-службе Совета адвокатской палаты Москвы решение по адвокату в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Ранее квалификационная комиссия признала нарушение Добровинским этики. А его оппонент по делу Ефремова Эльман Пашаев также был лишён адвокатского статуса.