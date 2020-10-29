Защитника потерпевшей стороны по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года.
Решение по Добровинскому принял Совет адвокатской палаты Москвы.
"Александр Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", — сообщили ТАСС в пресс-службе Совета адвокатской палаты Москвы решение по адвокату в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Ранее квалификационная комиссия признала нарушение Добровинским этики. А его оппонент по делу Ефремова Эльман Пашаев также был лишён адвокатского статуса.
"Такое решение совета Адвокатской палаты Москвы меня удивило и возмутило. Это решение было совершенно неожиданным, так как квалификационная комиссия не признала в моих действиях дисциплинарного проступка. Лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре без какой-либо конкретизации. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", — сказал Александр Добровинский.
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