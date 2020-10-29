Рейтинг рождаемости по регионам предлагают сделать в РФ

Общественная организация предложила главам российских регионов добровольно поучаствовать в рейтинге, в котором будет отражаться демографическая ситуация в субъектах федерации.

В организации полагают, что рейтинг поможет оценить регионы по вопросам поднятия рождаемости.

"Нововведение поможет оценить работу властей регионов в вопросе поднятия рождаемости, в том числе заботы о беременных, о здоровье и развитии детей раннего возраста, а также профилактики абортов. Официальное название рейтинга: "Субъект федерации, доброжелательный к беременным женщинам и детям до рождения", — говорится в сообщении общероссийской организации "За жизнь!", которое цитирует телеканал "Царьград".

Общественники считают, что опыт передовых регионов могут взять на вооружение остальные.