Общественная организация предложила главам российских регионов добровольно поучаствовать в рейтинге, в котором будет отражаться демографическая ситуация в субъектах федерации.
В организации полагают, что рейтинг поможет оценить регионы по вопросам поднятия рождаемости.
"Нововведение поможет оценить работу властей регионов в вопросе поднятия рождаемости, в том числе заботы о беременных, о здоровье и развитии детей раннего возраста, а также профилактики абортов. Официальное название рейтинга: "Субъект федерации, доброжелательный к беременным женщинам и детям до рождения", — говорится в сообщении общероссийской организации "За жизнь!", которое цитирует телеканал "Царьград".
Общественники считают, что опыт передовых регионов могут взять на вооружение остальные.
"С помощью демографического рейтинга можно будет более оперативно решать те или иные демографические проблемы каждого конкретного региона. Выявленный позитивный опыт регионов можно будет внедрять в областях с плохой демографической ситуацией", — заявила член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Инга Юмашева, которая поддержала инициативу активистов.
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