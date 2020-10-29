Кабмин РФ выделит семьям с детьми миллиарды рублей на погашение ипотеки

Российское правительство направит молодым семьям с детьми 5,5 миллиарда рублей, чтобы помочь рассчитаться с банками за ипотечные кредиты. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Государственные субсидии получат семьи, где ребёнок родился не раньше начала прошлого года.

"Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счёт государства. Это касается тех семей, где третий ребенок появился начиная с 2019 года", — заявил глава Кабинета министров Михаил Мишустин на правительственном заседании.

Каждая семья в среднем получит дотацию размером в 450 тысяч рублей.