Мэр Уфы умер из-за осложнений после коронавируса

В возрасте 61 год скончался мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин. Накануне глава региона Радий Хабиров сообщил, что болезнь уфимского градоначальника проходит очень тяжело.

Врачи боролись за жизнь главы администрации Уфы Мустафина 35 дней.

"Сегодня, 29 октября, после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался на 62-м году жизни в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", — говорится в сообщении агентства ТАСС, которое ссылается на пресс-службу главы Башкирии.

У мэра Уфы Мустафина были почти полностью поражены лёгкие.