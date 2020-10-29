В возрасте 61 год скончался мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин. Накануне глава региона Радий Хабиров сообщил, что болезнь уфимского градоначальника проходит очень тяжело.
Врачи боролись за жизнь главы администрации Уфы Мустафина 35 дней.
"Сегодня, 29 октября, после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался на 62-м году жизни в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", — говорится в сообщении агентства ТАСС, которое ссылается на пресс-службу главы Башкирии.
У мэра Уфы Мустафина были почти полностью поражены лёгкие.
"Накануне глава региона Радий Хабиров сообщил, что у Мустафина подтверждён коронавирус. Он рассказал, что болезнь протекает тяжело, высокий процент поражения лёгких", — добавили в пресс-службе.
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