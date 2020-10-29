Россияне считают, что инсульт связан со стрессом

Стрессовое состояние, повышенное артериальное давление и неправильный образ жизни назвали как причину возникновения инсульта большинство опрошенных ВЦИОМ россиян.

Самыми незначительными факторами россияне назвали неправильное питание и болезни сосудов.

"43% россиян назвали стресс и нервозность основными причинами инсультов. 16% уверены, что риски возникновения инсульта связаны с высоким артериальным давлением, гипертонией. Неправильный образ жизни как причину выделили 11% опрошенных, хронические заболевания и алкоголь — 10%, неправильное питание — 9%, заболевание сосудов — 8%", — говорится в результатах совместного исследования ВЦИОМ и Фонда борьбы с инcультом.

Предельно малое количество опрошенных высказалось о курении и диабете как о причинах возникновения инсульта.