Стрессовое состояние, повышенное артериальное давление и неправильный образ жизни назвали как причину возникновения инсульта большинство опрошенных ВЦИОМ россиян.
Самыми незначительными факторами россияне назвали неправильное питание и болезни сосудов.
"43% россиян назвали стресс и нервозность основными причинами инсультов. 16% уверены, что риски возникновения инсульта связаны с высоким артериальным давлением, гипертонией. Неправильный образ жизни как причину выделили 11% опрошенных, хронические заболевания и алкоголь — 10%, неправильное питание — 9%, заболевание сосудов — 8%", — говорится в результатах совместного исследования ВЦИОМ и Фонда борьбы с инcультом.
Предельно малое количество опрошенных высказалось о курении и диабете как о причинах возникновения инсульта.
"Информированность россиян о ряде факторов риска находится на достаточно низком уровне, так как среди всех опрошенных о курении как причине инсульта сообщили 7%, только 3% в качестве причины назвали высокий уровень холестерина, диабет — 3% опрошенных", — отмечается в исследовании.
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