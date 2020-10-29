В Кремле подтвердили решение проверить здравоохранение в регионах

Обращения региональных медицинских работников с просьбами к руководству Кремля — это повод для обеспокоенности. С апелляциями будут разбираться на местах чиновники из федерального центра.

Ранее сообщалось, что в регионы по поручению Владимира Путина будут направлены с проверками федеральные госслужащие.

Песков ответил на вопрос журналистов, зачем в регионы будут направлены комиссии?

"Это не значит, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что медики обратились к российским властям, потому что не нашли решения каких-либо вопросов на местах.