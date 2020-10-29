Удовлетворённость экологией у москвичей и петербуржцев выросла

Горожане, проживающие в двух самых крупных городах России отметили, что за год экологическая ситуация в Москве и Петербурге значительно улучшилась. Но качество воздуха в этих мегаполисах по-прежнему воспринимается как плохое.

За шесть лет количество москвичей, одобряющих состояние экологии, выросло в два с половиной раза.

"Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49% соответственно). Число тех, кто разделяет такую позицию, увеличивается с каждым годом: в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19% москвичей и 30% петербуржцев, в 2014-м — уже 22% москвичей и 35% петербуржцев", — говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Теме не менее, велико осталось число жителей двух самых крупных городов РФ, что ситуация с экологией у них остаётся плохой.