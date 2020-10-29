Руководитель российского НИИ заявил, что ни одна из разрабатываемых в стране вакцина от COVID-19 не адаптирована для детей. Всего в России, по его словам, в настоящее время в России разрабатывают почти полсотни вакцин.
Это заявление прозвучало на онлайн-заседании Научного совета Российской академии наук (РАН).
"В России разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах", — сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он проинформировал, что три вакцинных препарата из 47 находятся на разных стадиях испытаний.
"Но, тем не менее, ни один из вакцинных препаратов не адаптирован для детской аудитории", — констатировал Горелов на онлайн-заседании на тему: "COVID-19 — ситуация сегодня и нерешённые проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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