Ни одна вакцина от COVID не адаптирована для детей, заявил эпидемиолог

Руководитель российского НИИ заявил, что ни одна из разрабатываемых в стране вакцина от COVID-19 не адаптирована для детей. Всего в России, по его словам, в настоящее время в России разрабатывают почти полсотни вакцин.

Это заявление прозвучало на онлайн-заседании Научного совета Российской академии наук (РАН).

"В России разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах", — сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он проинформировал, что три вакцинных препарата из 47 находятся на разных стадиях испытаний.