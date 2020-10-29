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Артистка Нина Шильникова попалась на старый как мир развод

Народная артистка РСФСР, имеющая профессорское звание, не сумела распознать в заботливых "сотрудниках Пенсионного фонда" аферистов.

Артистка Нина Шильникова попалась на старый как мир развод

86-летняя женщина попалась на удочку очень старой, но действенной схемы мошенничества. Певица была польщена заботой социальных органов, которые предложили ей сменить пенсионное удостоверение на дому. Вместо пенсионной книжки аферисты поменяли "купюры старого образца" на новые. В итоге Нина Николаевна лишилась более трёх миллионов рублей. Сумму женщина опрометчиво хранила дома.

Аферист проник в подъезд с консьержкой, представившись сотрудником службы доставки. Для большей убедительности он нёс в руках торт.

Обладательница редкого сопрано поверила, в то, что денежные знаки поменялись не только в РФ, но в США и Европе. Она доверчиво отдала в руки мошенника 1 500 000 рублей, 14 000 долларов, 5 000 Евро.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следственные органы изучают запись с камер видеонаблюдения.

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