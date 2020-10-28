Власти Петербурга ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.
Так, с 29 октября нарушителей масочного режима начнут отлавливать чиновники Смольного и сотрудники полиции.
Проверки будут проходить также и в общественном транспорте.
Граждан, которых задержат из-за отсутствия маски, ждёт административный протокол и штраф.
Стоит отметить, что уже с понедельника на этой неделе в городе начали работать 18 мобильных групп, которые следят за тем, что жители Северной столицы используют средства индивидуальной защиты.
За минувшие сутки в Петербурге было выявлено 727 новых случаев заболевания коронавирусом.
Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в условиях пандемии COVID-19 бюджет города был скорректирован в сторону здравоохранения. Так, он уже распорядился о выделении двух миллиардов рублей на закупку защитных костюмов для медработников.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.