Минздрав: "Некоторые пациенты c коронавирусом могут лечиться на дому"

Пациенты с COVID-19, у которых есть возможность находиться в отдельной комнате, могут получать медицинскую помощь дома. При этом пациент не должен находиться в контакте с людьми старше 65 лет.

Лечение возможно, если это отдельная изолированная квартира.

"Пациенты с положительными тестами на коронавирус могут лечиться на дому, если они не проживают в общежитии, коммунальной квартире с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системами. У пациента должна быть возможность находиться в отдельной комнате", — говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Инфицированный при этом должен строго выполнять все указания лечащего врача.