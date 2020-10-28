Туроператоры в зимний сезон запустят чартеры на Шерегеш и в Мурманск

Авиачартеры во время зимних каникул с российскими туристами отправятся на горнолыжный курорт Шерегеш и в Мурманск. Чартеры запустят российские туроператоры.

Ранее сообщалось о запуске туроператором "TUI Россия" в Великий Устюг.

"Чартеры полетят на Шерегеш, продолжат летать на Байкал зимой, когда там самая красота: замерзает лед, и это просто невероятно красиво. У нас чартеры полетят в Карелию, также в Хибины в Мурманской области, где можно кататься на лыжах и наблюдать за северным сиянием", — сообщила телеканалу НТВ руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Поездка в Мурманскую область — Русскую Лапландию — турпродукт, который был привычен для россиян в Финляндии.