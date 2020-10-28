Авиачартеры во время зимних каникул с российскими туристами отправятся на горнолыжный курорт Шерегеш и в Мурманск. Чартеры запустят российские туроператоры.
Ранее сообщалось о запуске туроператором "TUI Россия" в Великий Устюг.
"Чартеры полетят на Шерегеш, продолжат летать на Байкал зимой, когда там самая красота: замерзает лед, и это просто невероятно красиво. У нас чартеры полетят в Карелию, также в Хибины в Мурманской области, где можно кататься на лыжах и наблюдать за северным сиянием", — сообщила телеканалу НТВ руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Поездка в Мурманскую область — Русскую Лапландию — турпродукт, который был привычен для россиян в Финляндии.
"Уже этой зимой мы продолжаем эту практику и планируем лететь в Мурманск и Киров. Вы знаете, что российская Арктика — это по сути та же Лапландия, которую наши туристы привыкли видеть в Финляндии. Но теперь практически тот же продукт, и даже более интересный, мы сможем предложить в Мурманске. Это те же оленьи фермы, хаски, катание на упряжках, Дед Мороз, прекрасная северная кухня, северное сияние", — сказал журналистам генеральный директор "TUI Россия" Тарас Демура.
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