ВЦИОМ зафиксировал снижение интереса к ЛДПР

70 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили, что у них отсутствует всяческий интерес к деятельности партии Владимира Жириновского. Либеральные демократы перестали соответствовать запросам общества.

У партии всё меньше сторонников, которые считают, что ЛДПР ведёт деятельность в интересах большинства в российском обществе.

"Электоральный рейтинг партии достаточно стабилен, с 2018 года коридор 8% — максимум 14%. Впрочем, на выборах в Госдуму партия набирает, как правило, больше, чем декларируют респонденты в ходе опросов, но это за счёт того что, ЛДПР собирает оппозиционно настроенный электорат", — заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он полагает, что перспективы этой партии туманны.