70 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили, что у них отсутствует всяческий интерес к деятельности партии Владимира Жириновского. Либеральные демократы перестали соответствовать запросам общества.
У партии всё меньше сторонников, которые считают, что ЛДПР ведёт деятельность в интересах большинства в российском обществе.
"Электоральный рейтинг партии достаточно стабилен, с 2018 года коридор 8% — максимум 14%. Впрочем, на выборах в Госдуму партия набирает, как правило, больше, чем декларируют респонденты в ходе опросов, но это за счёт того что, ЛДПР собирает оппозиционно настроенный электорат", — заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Он полагает, что перспективы этой партии туманны.
"В 2019 году об интересе к ЛДПР заявлял каждый третий (31%) респондент, то сейчас эта группа сократилась до 26%. Порядка 70% декларирует отсутствие интереса к деятельности данной партии. Число считающих, что партия работает в интересах всего общества, снизился с 38 до 33%. Несмотря на некую стабильность, положения данной партии и её перспективы весьма туманны. Мы отчетливо фиксируем разочарование в отношении этой партии", — сделал вывод социолог.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.