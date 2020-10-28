На родину Деда Мороза запустят поезда, электрички и авиачартеры

На родину Деда Мороза в Вологодской области станет удобней добираться. РЖД запускают специальные поезда и электрички до Великого Устюга. А аэропорт вскоре начнёт принимать авиачартеры из Москвы и Петербурга.

По железной дороге можно будет добраться на электричке из Котласа.

"Мы договорились с РЖД о том, что начинаем направлять в Великий Устюг специализированные поезда, поезда выходного дня уже с этого сезона, в Великоустюгский район через Котлас. Организуем электрички из Котласа в Великий Устюг", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на пресс-конференции в Ростуризме.

Первые авиарейсы с туристами прибудут в Великий Устюг уже 15 ноября.