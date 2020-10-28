На родину Деда Мороза в Вологодской области станет удобней добираться. РЖД запускают специальные поезда и электрички до Великого Устюга. А аэропорт вскоре начнёт принимать авиачартеры из Москвы и Петербурга.
По железной дороге можно будет добраться на электричке из Котласа.
"Мы договорились с РЖД о том, что начинаем направлять в Великий Устюг специализированные поезда, поезда выходного дня уже с этого сезона, в Великоустюгский район через Котлас. Организуем электрички из Котласа в Великий Устюг", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на пресс-конференции в Ростуризме.
Первые авиарейсы с туристами прибудут в Великий Устюг уже 15 ноября.
"С 15 ноября в Великий Устюг будут запущены чартерные авиарейсы туроператора TUI Россия из Москвы и Петербурга, пока со стыковкой в Череповце. Как только до конца будет построен аэронавигационный комплекс в Великом Устюге, в следующем году будут запущены уже прямые рейсы из всех российских городов-миллионников", — проинформировал глава региона.
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