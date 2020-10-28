Замглавы Минтруда рассказал депутатам профильного комитета Госдумы о методике нового расчёта уровня бедности в стране. По его мнению, новая методика позволит ежегодно индексировать прожиточный минимум.
Эта методика должна быть закреплена в законе, пояснил замминистра.
"Мы исходим из того, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Мы сейчас разрешаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума. Будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность", — заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании Комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
Ранее в Минтруде заявили, что благодаря новой методике расчёта прожиточного минимума пенсионера, его пенсия будет регулярно повышаться.
"Во многих регионах прожиточный минимум зачастую не изменялся, а следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан. Новая методика расчёта такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера — как в целом по стране, так и в каждом регионе — будут увеличиваться единообразно. В 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9 240 рублей, в 2023 году — 10818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей", — поясняли ранее в Минтруде.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.