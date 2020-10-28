Минтруд будет считать бедных россиян по-новому

Замглавы Минтруда рассказал депутатам профильного комитета Госдумы о методике нового расчёта уровня бедности в стране. По его мнению, новая методика позволит ежегодно индексировать прожиточный минимум.

Эта методика должна быть закреплена в законе, пояснил замминистра.

"Мы исходим из того, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Мы сейчас разрешаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума. Будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность", — заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании Комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в Минтруде заявили, что благодаря новой методике расчёта прожиточного минимума пенсионера, его пенсия будет регулярно повышаться.