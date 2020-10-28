Вдова и дочь Баталова: "Нас сделали практически бомжами и нищими"

В собственности Дрожжиной и Цивина оказалась недвижимость, принадлежащая ранее жене и дочери народного артиста Алексея Баталова.

Родственники артиста рассказали, что супружеская пара втёрлась к ним в доверие. Под предлогом помощи они завладели имуществом пенсионерки и её дочери-инвалида.

Общая сумма ущерба оценивается в 36 миллионов рублей. Следственный комитет в данный момент разбирается, есть ли в действиях супружеской четы состав преступления.

Сообщалось, что Дрожжина и Цивин получили нотариальную доверенность на управление недвижимостью и банковскими счетами вдовы Баталова.

Супругов не стали арестовывать. Им только запретили посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Резонансным делом по поводу мошеннических действий в отношении родственников знаменитого артиста занимается юрист Павел Астахов.

"Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала", — передал слова вдовы адвокат.

Друзья Баталова на шоу "Звёзды сошлись" говорили о том, что Дрожжина и Цивин давно занимаются тем, что сближаются с состоятельными пенсионерами и завладевают их имуществом. Отмечалось, что в собственности Дрожжиной находится немало квартир, присвоенных таким образом.

Друг покойного Баталова Юрий Шерлинг назвал ловкую супружескую чету "артистичной парой конченых совершенно мошенников".