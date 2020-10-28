Лидер думских эсеров считает, что слова главы Минфина оскорбительны для пенсионеров, которые лучшие годы своей жизни отдали работе, а сейчас не могут дождаться повышения мизерных пенсий.
Сергей Миронов намерен инициировать разбирательство по этому вопросу в Конституционном суде России.
"Фракция "Справедливая Россия" намерена инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам", — заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, отвечая на заявление Антона Силуанова о том, что пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут.
Политик подчеркнул, что пенсионеры продолжают работать, потому что им не хватает их пенсий на жизнь.
"Пенсия не является компенсацией за утрату заработка, это деньги, которые человек уже заработал, отдав на благо страны лучшие годы своей жизни. Индексация пенсий — это не подачка от государства, а его обязанность по отношению к пенсионерам. Слова министра оскорбительны для пенсионеров. Пенсионеры продолжают работать не от скуки, они просто не могут прожить на свою мизерную пенсию, хотя заслужили нормальную пенсию не меньше чем те, кто по какой-то причине не может продолжать работать ", — цитирует Миронова пресс-служба.
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