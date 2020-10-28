Миронов пригрозил Силуанову Конституционным судом

Лидер думских эсеров считает, что слова главы Минфина оскорбительны для пенсионеров, которые лучшие годы своей жизни отдали работе, а сейчас не могут дождаться повышения мизерных пенсий.

Сергей Миронов намерен инициировать разбирательство по этому вопросу в Конституционном суде России.

"Фракция "Справедливая Россия" намерена инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам", — заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, отвечая на заявление Антона Силуанова о том, что пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут.

Политик подчеркнул, что пенсионеры продолжают работать, потому что им не хватает их пенсий на жизнь.