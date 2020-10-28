Глава Пенсионного фонда России, выступая перед депутатами Госдумы на правительственном часе, объяснил, когда фонд берёт помещения в аренду, а когда покупает.
По словам Топилина, фонд покупает здания только в том случае, если аренда помещений очень дорогая.
"У нас в бюджете предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и в самом бюджете нет конкретных строек. Это определяется потом соответственно решением правления по согласованию с Министерством финансов", — сказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, выступая в Госдуме.
Вопрос депутата, заданный Топилину, касался здания фонда в Уральском федеральном округе.
"Что касается прозвучавшего вопроса по зданию в Екатеринбурге. Логика построена таким образом, ПФР в основном планирует приобретение зданий в тех случаях, если очень дорогая аренда. В случае с Екатеринбургом приобретение здания будет дешевле для бюджета, чем аренда за десять лет", — пояснил Топилин, подчеркнув, что речи о строительстве дорогостоящего здания не идёт.
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