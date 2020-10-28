В ПФР рассказали, когда покупают помещения, а когда снимают

Глава Пенсионного фонда России, выступая перед депутатами Госдумы на правительственном часе, объяснил, когда фонд берёт помещения в аренду, а когда покупает.

По словам Топилина, фонд покупает здания только в том случае, если аренда помещений очень дорогая.

"У нас в бюджете предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и в самом бюджете нет конкретных строек. Это определяется потом соответственно решением правления по согласованию с Министерством финансов", — сказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, выступая в Госдуме.

Вопрос депутата, заданный Топилину, касался здания фонда в Уральском федеральном округе.