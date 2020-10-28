Министерство финансов РФ не поддержало увеличение пенсий пенсионерам, которые работают. Ранее с такой инициативой выступили депутаты фракции Госдумы "Справедливая Россия".
Глава Минфина полагает, что работающему пенсионеру достаточно зарплаты и той пенсии, которую он получает.
"Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен, может быть, заработок небольшой, но в целом он получает и заработок, и пенсию", — заявил глава Минфина Антон Силуанов на выступлении в Госдуме.
Он считает, что зарплата в последние годы хорошо растёт, опережая темпы инфляции.
"Заработная плата в последние годы растёт, причем растёт в среднем выше, чем темпы инфляции. На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают. Для них в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции", — добавил Силуанов.
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