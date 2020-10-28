Силуанов вновь выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Министерство финансов РФ не поддержало увеличение пенсий пенсионерам, которые работают. Ранее с такой инициативой выступили депутаты фракции Госдумы "Справедливая Россия".

Глава Минфина полагает, что работающему пенсионеру достаточно зарплаты и той пенсии, которую он получает.

"Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен, может быть, заработок небольшой, но в целом он получает и заработок, и пенсию", — заявил глава Минфина Антон Силуанов на выступлении в Госдуме.

Он считает, что зарплата в последние годы хорошо растёт, опережая темпы инфляции.