Москва возглавила рейтинг бездетных городов России

Жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара в возрасте от 18 до 42 лет не планируют заводить детей в ближайшие десять лет. Наименьшее количество участников опроса, которые хотят остаться без детей в Брянске, Волгограде и Махачкале.

Более трети участников опроса не торопятся с рождением детей из-за желания пожить для себя.

"Рейтинг российских городов в которых жители не планируют заводить детей вуозгавила Москва. В первую пятёрку рейтинга вошли Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Петербург. В десятке находятся Пермь, Самара, Казань, Омск и Владивосток. Челябинск занял 11-е место, Тамбов — 12-е. Затем следуют Саратов (13), Ростов-на-Дону (14), Воронеж (15), Иваново (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Уфа (19), Брянск (20), Волгоград (21) и Махачкала (22)", — отмечается в октябрьском исследовании агентства Zoom Market.

Среди участников опроса фертильного возраста не собираются заводить детей преимущественно мужчины.