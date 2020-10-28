Жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара в возрасте от 18 до 42 лет не планируют заводить детей в ближайшие десять лет. Наименьшее количество участников опроса, которые хотят остаться без детей в Брянске, Волгограде и Махачкале.
Более трети участников опроса не торопятся с рождением детей из-за желания пожить для себя.
"Рейтинг российских городов в которых жители не планируют заводить детей вуозгавила Москва. В первую пятёрку рейтинга вошли Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Петербург. В десятке находятся Пермь, Самара, Казань, Омск и Владивосток. Челябинск занял 11-е место, Тамбов — 12-е. Затем следуют Саратов (13), Ростов-на-Дону (14), Воронеж (15), Иваново (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Уфа (19), Брянск (20), Волгоград (21) и Махачкала (22)", — отмечается в октябрьском исследовании агентства Zoom Market.
Среди участников опроса фертильного возраста не собираются заводить детей преимущественно мужчины.
"Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Главными причинами, по которой респонденты не хотят заводить детей, стали: желание пожить для себя 36%, отсутствие партнера или супруга 23%, квартирный вопрос 18%, карьера 13%, нестабильная финансовая ситуация 9% и состояние здоровья 1%", — пояснил результаты опроса коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
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