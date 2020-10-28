Футболист Тарасов скинул с плеч "алиментную кабалу"

Спортсмен Тарасов через суд снизил размер алиментов дочери с 350 до 46 тысяч рублей в месяц.

Давний конфликт по поводу размера выплат на содержание старшего ребенка Дмитрия Тарасова от брака с Оксаной Пономаренко, завершился в зале Московского городского суда.

Инициатором судебного разбирательства стал сам Тарасов, который уверен, что с него взыскивали несправедливо высокие алименты.

Своей дочке Ангелине он изначально выплачивал около 350 тысяч рублей ежемесячно. Суд постановил снизить сумму до 104 тысяч рублей. Затем Тарасов добился того, что сумма ежемесячной выплаты дочери составила 46 тысяч рублей.

Юрист футболиста Екатерина Гордон объяснила, что алиментная кабала закончилась. Вместо запрашиваемых 13 МРОТ суд остановился на цифре 3 МРОТ

Адвокат уверена, что этим решением никого не обидели и считает подобный результат своей профессиональной победой.

Порадовалась успешному окончанию спора и новая супруга футболиста Анастасия Костенко, которая сказала, что её муж выплачивал "бешеные" алименты.

Интернет-пользователи не оценили радости Костенко, написав, что ей следует опасаться, что и её дети могут в будущем получать 3 МРОТ.