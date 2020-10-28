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Собчак о карикатурах на пророка Мухаммеда: "Нас запугали фанатики"

Ксения Собчак объявила президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что карикатуры на мусульманского пророка выражают свободу слова, своим героем.

Собчак о карикатурах на пророка Мухаммеда: "Нас запугали фанатики"

Поборница прав и свобод назвала протест мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда средневековым пониманием "покушения на ценности".

На похоронах убитого учителя Самуэля Пати, смерть которого связывают с местью за оскорбительные для представителей ислама рисунки, Макрон заявил, что Франция не откажется от публикации карикатур, так как это является выражением свободы слова.

Журналистка написала в своём Instagram-аккаунте о том, что мировые религии пытаются отнять у людей свободу.

"То есть не принимать ценности других — это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце? — ваше право. А мое — ходить в бикини", — написала Собчак в своём микроблоге.

Телеведущая посоветовала людям, которым что-то не нравится, просто не смотреть на вещи, которые их оскорбляют. Собчак сказала, что общество уже лишили свободы, так как люди боятся шутить над пророком. Журналистка уверена, что фанатики смогли убедить всех, что за инакомыслие могут отрезать голову.

Макрон, который не побоялся высказаться на эту тему в современной полумусульманской Франции, по словам Собчак, заслужил её уважение.

Дополнением к своему посту журналистка приписала постскриптум. Собчак рассказала, что ей по телефону стали поступать угрозы от людей с кавказским акцентом.

"Что и требовалось доказать", — заключила Собчак.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Рамзан Кадыров расценил заявление Макрона как вынуждение людей к терроризму.

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