Евросоюз назвал страны с самым высоким уровнем заболевания COVID-19

Евросоюз назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распротсранения коронавируссной инфекцией. На 100 тысяч населения 1 390 случаев заражения COVID-19.

Самая высокая смертность от этого заболевания в Чехии — 5,8 летальных исхода на сто тысяч населения.

"Бельгия — страна с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе. Более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за зафиксировано за последние две недели. В Бельгии в последние дни фиксируют в среднем около 13 тысяч заражений в сутки. Власти приняли ряд дополнительных ограничений: введён комендантский час, закрыты рестораны и кафе. Действует запрет на работу музеев и кинотеатров, обязательное ношение масок стало повсеместным", — говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В пятёрку стран по уровню распространения заболевания также входят Чехия, Люксембур, Словения и Нидерланды.