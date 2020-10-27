Евросоюз назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распротсранения коронавируссной инфекцией. На 100 тысяч населения 1 390 случаев заражения COVID-19.
Самая высокая смертность от этого заболевания в Чехии — 5,8 летальных исхода на сто тысяч населения.
"Бельгия — страна с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе. Более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за зафиксировано за последние две недели. В Бельгии в последние дни фиксируют в среднем около 13 тысяч заражений в сутки. Власти приняли ряд дополнительных ограничений: введён комендантский час, закрыты рестораны и кафе. Действует запрет на работу музеев и кинотеатров, обязательное ношение масок стало повсеместным", — говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
В пятёрку стран по уровню распространения заболевания также входят Чехия, Люксембур, Словения и Нидерланды.
"Чехия — страна с самым высоким уровнем смертности от COVID — 12,3 случая на сто тысяч населения В Еросоюзе. Бельгия по этому показателю стоит на втором месте — 5,8 случая. На втором месте по уровню распространения коронавируса в Евросоюзе стоит Чехия (примерно 1 380 случаев в сутки), на третьем — Люксембург (760), далее следуют Словения и Нидерланды", — говорится в сообщении.
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