Терапевт: "Переизбыток витаминов может быть опаснее их нехватки"

Врач-терапевт рекомендовала аккуратно относиться к потреблению витаминов. С одной стороны, они важны в сезон, когда распространено такое заболевание, как ОРВИ. С другой стороны, переизбыток витаминов в организме может привести к интоксикации.

Гипервитаминоз часто случается при переизбытке витамина В.

"Переизбыток витаминов зачастую может быть опаснее их нехватки. Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию", — заявила в эфире телеканала "Звезда" терапевт Людмила Лапа.

Она полагает, что объём необходимых организму человека витаминов должен рассчитывать лечащий медик.