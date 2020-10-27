Врач-терапевт рекомендовала аккуратно относиться к потреблению витаминов. С одной стороны, они важны в сезон, когда распространено такое заболевание, как ОРВИ. С другой стороны, переизбыток витаминов в организме может привести к интоксикации.
Гипервитаминоз часто случается при переизбытке витамина В.
"Переизбыток витаминов зачастую может быть опаснее их нехватки. Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию", — заявила в эфире телеканала "Звезда" терапевт Людмила Лапа.
Она полагает, что объём необходимых организму человека витаминов должен рассчитывать лечащий медик.
"Сейчас необходимо восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Важен витамин C, так как именно он отвечает за укрепление иммунитета и защиту организма от ОРВИ", — отметила врач-терапевт.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.